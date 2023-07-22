يختتم فريق الهلال يوم غد الأحد مبارياته الودية بمواجهة فريق الكويت الكويتي الساعة (9:00) مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، قبل خوض أولى مبارياته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضد فريق أهلي طرابلس الليبي الخميس القادم على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها.وسيسبق اللقاء الودي تقديم مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيسوس، والثلاثي الأجنبي الجديد البرتغالي روبن نيڤيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتش، وسوف يتخلل الحفل عدد من الفعاليات المصاحبة والألعاب النارية.