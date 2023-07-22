علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن هناك تحركات من وزارة الرياضة و الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل مواجهة أحد والنصر في دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، بدلا من ملعب نادي أحد الذي يتسع لـ 5 آلاف متفرج، لاستيعاب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمتابعة نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم العالمي كرستيانو رونالدو، حيث وجهت الوزارة الجهة المسؤولة عن صيانة الملاعب بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في مدرجات المدينة الرياضية وتركيب المقاعد الجديدة قبل 24 ديسمبر القادم الموعد المقرر لإقامة المواجهة.يذكر أن مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز أنشئت في عام 1398، وتتسع لـ 18 ألف متفرج، وسبق أن خضعت «المدينة الرياضية» للعديد من أعمال التطوير والتحديث، حيث بدأت أولى مراحل الترميم في عام 1424، قبل بطولة التضامن الإسلامي، بتغيير الساعة الإلكترونية للملعب وتركيب باركيه لأرضية صالة الألعاب، وفي عام 1432 تم ترميم الملعب بعد صعود فريق الأنصار من دوري الدرجة الأولى إلى دوري زين للمحترفين، وفي عام 1435 استكملت أعمال الترميم مجددا، وبدأت بإزالة المظلات الخرسانية التي كانت تشكل خطرا كبيرا على الجماهير، واستبدالها بمظلات ذات شرائح ألومنيوم، وفي عام 1439، تمت إعادة زرع الملعب وإجراء تغييرات وتعديلات تتواكب مع شروط هيئة دوري المحترفين لمباريات نادي أحد الذي شارك في دوري المحترفين في ذلك الموسم، وتم بعد ذلك تركيب مدرجات متحركة للدرجة الثانية.