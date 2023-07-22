علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الاتحاد سيُعلن قيد لاعبيه المحترفين الأسبوع الحالي، بعد إنهاء كافة الالتزامات المالية المطلوبة من أجل السماح له بتسجيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ بلغ إجمالي المطالبات المالية نحو 100 مليون ريال.وبذلك سيتمكن العميد من مشاركة لاعبيه المنضمين حديثاً وهم: الفرنسيان بنزيما وكانتي، والبرتغالي جوتا، والثنائي المحلي سلطان الفرحان، وصالح العمري، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي سيستهل النمور مبارياتهم فيها بمواجهة فريق الترجي التونسي الخميس القادم على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.ويقيم الفريق الاتحادي معسكره في الطائف، استعداداً للموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب سانتو، الذي فضَّل عدم خوض أية مباراة ودية قبل المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتركيز على الجانب اللياقي والبدني والجوانب الفنية والتكتيكية من خلال المناورات الكروية.