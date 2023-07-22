أبدى لاعب الهلال الصربي سيرجي سافيتش سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الهلالي والدفاع عن ألوانه ورد جزء من الدعم الذي وجده من «الشقردية» بعد سيل من الرسائل التحفيزية التي وجدها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي بـ«الانستغرام»، وقال: «أعلم أن الأهداف لدى الهلال عالية، ومن أجلكم سأبذل قصارى جهدي داخل الملعب». وعن الجماهير الهلالية قال: «لا أحتمل الانتظار لرؤيتكم، أعلم أن الهلال في العام الماضي خسر نهائيين».وعن بداية المفاوضات له مع الهلال قال: «بدأت الاتصالات معي عندما كنت في إجازتي أخبرني وكيلي أن هناك عرضاً من السعودية، وتحديداً من نادي الهلال الذي استفسرت وقرأت عنه وحصلت على القليل من المعلومات وقبلت ذلك لأن لدي الرغبة في التغيير وتجربة جديدة، لذلك اخترت الهلال». وأضاف: «أعرف الهلال منذ عامين، حينما لعبنا كأس السوبر الإيطالي في الرياض وتدربت داخل نادي الهلال، ومتحمس لبداية قوة مع الهلال، وانتظر انطلاقتي مع الفريق بفارغ الصبر، ولدي الكثير لأقدمه مع زملائي اللاعبين».