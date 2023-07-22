بقبضة صلبة.. وقدم ثابتة وأخرى حاسمة، لم يجد بطل الكاراتيه السعودي العالمي طارق حامدي، إلا اسمه وحيدًا في قائمة الذهب الآسيوي، حيث حقق اليوم (السبت)، الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة آسيا الـ19 للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن (+84 كيلوغرامًا).

مسيرة تتويج البطل طارق حامدي مرت بمفارقة غريبة على مشجعيه وجمهوره، ولكنها ليست غريبة عليه، حيث التقى في نصف نهائي البطولة بغريمه الإيراني «ساجاد غانجزاده» مجددًا، حاملًا ذكريات لقائهما في أولمبياد طوكيو 2021 عندما كان حامدي في طريقه لحسم اللقب والميدالية الذهبية، إلا أن لجنة التحكيم كان لها رأي آخر حين منحت الفوز والتتويج لمنافسه الإيراني، ولكن هذه المرة جرت الرياح بما اشتهت سفن البطل طارق، حيث أكد علو كعبه، وتغلب عليه في الدور نصف النهائي، ليبلغ الدور النهائي.

وجاء فوز البطل السعودي طارق حامدي في النزال النهائي وتحقيقه الميدالية الذهبية بعد انتصاره في منافسات القتال الفردي بنهائي بطولة آسيا 19 للكاراتيه للكبار في ماليزيا بوزن (+84 كيلوغرامًا) على الياباني أندو دايكي.

من جانبه، هنأ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، البطل حامدي، وقال: «أبارك للبطل طارق حامدي تحقيق ذهبية بطولة آسيا (19) للكاراتيه للكبار.. فخورين فيك يا بطل».

فيما هنأت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، البطل حامدي، بعبارة موجزة في ظاهرها، وبليغة في معناها، حيث غردت بعد فوزه في نصف النهائي على غريمه الإيراني، وفوزه في النهائي وتتويجه بالميدالية الذهبية بقولها: «الأيام كفيلة بإثبات من هو الأفضل».