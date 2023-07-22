أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة مواسم.

وتمت مراسم توقيع العقد في معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الطائف.

ورحب رئيس مجلس الإدارة باللاعب، متمنيا له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة القادمة لإسعاد الجماهير الاتحادية.

وكانت مصادر خاصة لـ«عكاظ» قد كشفت قبل ساعات توقيع لاعب نادي أبها صالح العمري عقد انتقاله رسميا لنادي الاتحاد مقابل 8 ملايين ريال، مؤكدة أن الصفقة مرت بمنعطفات متعددة في اللحظات الأخيرة إذ كانت إدارة نادي أبها تنوي تجديد عقد اللاعب صالح العمري لمدة 3 سنوات وإعارته لنادي الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد وهو ما رفضه اللاعب الذي كان يطالب بالانتقال النهائي لنادي الاتحاد في الصيف أو التوقيع لنادي الاتحاد في الفترة الشتوية القادمة والانتقال بعد انتهاء عقده الذي تبقى فيه أقل من سنة.

ورفضت إدارة نادي أبها العرض الاتحادي الأول لصالح العمري مقابل 3 ملايين لنادي أبها و5 ملايين للاعب في كل موسم قبل أن تعاود الإدارة الاتحادية اتصالاتها وترفع العرض إلى 8 ملايين.