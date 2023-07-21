وقع لاعب نادي أبها صالح العمري عقد انتقاله رسميا لنادي الاتحاد مقابل 8 ملايين ريال، إضافة لانتقال نهائي للاعب الاتحاد محمد العوفي لنادي أبها لمدة 3 سنوات وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ».

وأكدت مصادر «عكاظ» أن الصفقة مرت بمنعطفات متعددة في اللحظات الأخيرة إذ كانت إدارة نادي أبها تنوي تجديد عقد اللاعب صالح العمري لمدة 3 سنوات وإعارته لنادي الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد وهو ما رفضه اللاعب الذي كان يطالب بالانتقال النهائي لنادي الاتحاد في الصيف أو التوقيع لنادي الاتحاد في الفترة الشتوية القادمة والانتقال بعد انتهاء عقده الذي تبقى فيه أقل من سنة.

ورفضت إدارة نادي أبها العرض الاتحادي الأول لصالح العمري مقابل 3 ملايين لنادي أبها و5 ملايين للاعب في كل موسم قبل أن تعاود الإدارة الاتحادية اتصالاتها وترفع العرض إلى 8 ملايين.

فيما وقع اللاعب محمد العوفي لنادي أبها لمدة 3 سنوات قادمة.