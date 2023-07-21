اعتمدت لجنة الحكام لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، برئاسة هاني بلان وعضوية كل من خليل جلال ومحمد كزاز، قائمة الحكام للبطولة التي تقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس القادم، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة.وضمت قائمة حكام الساحة كلاً من: خالد الطريس، ماجد الشمراني، ومحمد الهويش من السعودية، وأمين عمر، محمود البنا، ومحمد عاشور من مصر، وصادق السالمي وهيثم قيراط من تونس، وبن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر، ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب، وأحمد العلي من الكويت، وعبدالرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر، وعادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات، وعلي صباح ومهند قاسم من العراق، وبيد دحان من موريتانيا، وعبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا، وأدهم مخادمة من الأردن، ومحمود علي من السودان، وحنا حطاب من سورية، وحسين أبو يحيى من لبنان.ومن الحكام المساعدين تضم القائمة كلاً من: هشام الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية، وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر، وخليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس، وقوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر، والحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب، وعبدالهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت، وطالب المري وسعود أحمد من قطر، وجاسم عبدالله آل علي وعلي النعيمي من الإمارات، وحيدر عبدالحسين وأمير داؤود من العراق، وإبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا، وعطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا، ومحمد جعفر وعبدالله صالح من البحرين، وأبو بكر العمري وراشد الغيثي من عمان، وأحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن، ومحمد عبدالله وعمر حامد من السودان، وعلي أحمد ومازن زيزفون من سورية.كما تضم القائمة نخبةً من المحاضرين والمقيِّمين كمحمد كزاز، علي الطريفي، عوني حسونة، سعد كميل، محمد بنوزة، وصلاح الدين محمد، إضافة إلى مدربي اللياقة البدنية وهما محمد خاطر من مصر وعبدالرحمن المالكي من السعودية.ورحب هاني بلان بجميع الحكام العرب المختارين للمشاركة في إدارة مباريات البطولة وتحكيمها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذا الحدث الكبير. وقال: «ستتم إقامة معسكر إعدادي للحكام في محافظة جدة، خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري، وستتخلله تطبيقات عملية ومحاضرات نظرية شاملة على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، إضافة إلى بعض التعديلات على قوانين اللعبة»، مؤكداً أن مباريات البطولة ستشهد للمرة الأولى تطبيق تقنية جديدة وهي تقنية شبه الآلية للتسلل، التي تعدُّ أداة دعم لحكام الفيديو وحكام المباراة، حيث إنها ستساعدهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقةً حول مختلف وضعيات التسلل، إذ تستخدم هذه التقنية كاميرات تثبت أسفل سقف الاستاد خصيصاً لتتبع الكرة، ونحو 29 نقطة بيانات مخصصة لكل لاعب، إضافة إلى أنها تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية؛ من أجل احتساب المكان الذي يوجد فيه اللاعبون بدقة لا متناهية.كما سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتقنية خط المرمى، وستحقق هذه الأدوات متعة كبيرة للجماهير، من خلال عدم تعطيل اللعب والتسريع فيه، واتخاذ القرارات بدقة.