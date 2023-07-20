وصلت البعثة الهلالية اليوم (الخميس) إلى العاصمة الرياض، قادمة من النمسا، وكان الهلال قد خاض معسكرًا إعداديًا من الأحد الموافق 2 يوليو الجاري وحتى أمس (الأربعاء)، وخاض «وصيف العالم» خلال معسكره الخارجي أربع مباريات فاز في ثلاث مباريات أمام لاندسكرون النمساوي «6-0»، وجوريكا السلوفيني «2-0»، ولفسبرجر النمساوي «2-1»، وخسر اللقاء الرابع والأخير بهدف مقابل لا شيء أمام دينامو كييف الوكراني، هذا وسيواصل الفريق الهلالي استعداداته لمنافسات الموسم على ملاعب النادي، وسوف يختتم مبارياته التجريبية الأحد القادم أمام فريق الكويت الكويتي على ملعب الملك فهد بالرياض.