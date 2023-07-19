كسب الشباب ثالث مبارياته الودية أمام فريق ديبريتسيني المجري اليوم (الأربعاء)، في معسكره بالنمسا بهدف مقابل لا شيء سجله القائد الأرجنتيني بانيغا في شو ط المباراة الثاني.وسيستكمل الفريق الشبابي تحضيراته الفنية في الرياض مطلع الأسبوع القادم، إذ سيخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام النصر في لقاء «ديربي» الجمعة 28 يوليو الجاري.وفي اللقاء الثاني سيواجه الزمالك المصري يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، وسيختتم مباريات مجموعته بلقاء الاتحاد المنيستيري التونسي يوم الخميس الثالث من أغسطس القادم، وجميع المباريات ستقام على ملعب الملك فهد بالطائف. إذ يتواجد الليوث في المجموعة الثالثة إلى جانب النصر السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنيستيري التونسي.