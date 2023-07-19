شهدت بطولة المملكة للعبة الوشو كونغ فو التي نظمتها اللجنة السعودية للعبة برئاسة الأستاذ محمد القحطاني تألقاً كبيراً من المشاركين والمشاركات الذين تنافسوا على حصد الميداليات الذهبية والتأهل لدورة الألعاب السعودية التي أقيمت على صالة الأمير خالد العبدالله بنادي الأهلي بجدة.وشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 20 نادياً رياضياً وفي مختلف الأوزان، وأشرف على البطولة الكابتن عبدالرحمن العتيبي كبير المدربين السعوديين، وتحكيمياً الحكم العربي عبدالرحمن الشمراني رئيس لجنة الحكام والحكم الدولي وائل يحيى مدير المسابقات في اللجنة السعودية.وبعد نهاية البطولة توج رئيس اللجنة الأستاذ محمد القحطاني ونائبه الأستاذ ظافر الشهري الفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية والفضية.وكان الحدث الأبرز في البطولة هو تألق الناشئات تحت 18 سنة وحصدهن للذهب والفضة وهن: لولوة الرفاعي وريما الهوساوي (وزن -18)، تالا موسى وحلا محمد (وزن -22)، لينار المزيني وجوان القرافي (وزن -32)، لجين محمد ( وزن -36)، أروى الحربي ومريانا الملا (وزن -40)، عليا البغدادي وشذى عمرو ( وزن -57).الشهري: هدفنا 10 آلاف لاعب ولاعبةتحدث لـ«عكاظ» عضو مجلس إدارة اللجنة السعودية للعبة الأستاذ ظافر الشهري، إذ قال عن البطولة: أسعدنا ما شهدناه في البطولة من مستويات مميزة، وهؤلاء هم البذرة الأساسية للعبة وتألقهم ساهم في نجاح البطولة، وكل الشكر والتقدير لهم ولمدربيهم ولجميع من ساهم في تنظيم المسابقة من مشاركين وحكام ومنظمين، ونجاح البطولة دليل على إن اللجنة تسير في الطريق الصحيح وضمن الخطط التي يركز عليها منسوبو اللعبة التي تواكب رؤية 2030 لوزارة الرياضة بتوسيع قاعدة اللعبة والوصول إلى 10 آلاف لاعب ولاعبة على مستوى المملكة لا سيما في ظل الدعم الذي تحظى به اللعبة، وكل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولنائبه الأمير فهد بن جلوي.الكابتن العتيبي: من أقوى البطولاتكما تحدث الكابتن عبدالرحمن العتيبي كبير المدربين الوطنيين إذ قال: الحمد لله على نجاح البطولة التي استمرت 4 أيام، وكانت لجميع الفئات أطفالاً وناشئين وشباباً وكباراً للجنسين، وتعتبر من أقوى البطولات على مستوى المملكة لجميع الألعاب القتالية، شارك فيها فرق من شتى بقاع المملكة، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب السعودية.