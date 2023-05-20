أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام أندية الهلال والاتحاد والطائي بدفع غرامات مالية تبلغ 190 ألف ريال، إضافة إلى تغريم مساعد مدرب نادي الاتحاد 20 ألف ريال.

وفي التفاصيل، فقد ألزمت «الانضباط» نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وذلك بعد قيام جمهوره برمي 11 علبة مياه تجاه أرضية ملعب المواجهة التي أقيمت أمام نادي الاتحاد ضمن مسابقة دوري روشن للمحترفين بتاريخ 16 مايو الجاري، وإصابة أحد مسؤولي المباراة وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما أعلنت اللجنة ثبوت مخالفة جمهور نادي الطائي برمي علبتي مياه تجاه أرضية ملعب المواجهة التي خاضها الفريق أمام النصر ضمن مسابقة دوري روشن للمحترفين في 16 مايو الجاري، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وألزمت النادي بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

وأفادت لجنة الانضباط والأخلاق بثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد برمي 5 علب مياه وأداة واحدة تجاه أرضية الملعب الذي احتضن لقاء الفريق ونظيره الهلال في 16 مايو الجاري، ولم تصب أحداً وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة مساعد مدرب نادي الاتحاد إيان كاثرو لارتكابه سلوكاً غير رياضي تجاه مسؤول المباراة التي أقيمت بين الاتحاد والهلال في 16 مايو الجاري، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وقررت إيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.