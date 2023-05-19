استعرض حساب نادي الهلال الرسمي عبر موقعه في وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» أهم وأبرز أرقام لاعب الفريق الظهير الأيمن محمد البريك، وذلك بوصوله إلى مباراته رقم 250 بقميص الزعيم. وكان البريك قد شارك في التشكيلة الأساسية في مباراته أمام فريق ضمك، ضمن الجولة الـ26 المؤجلة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، وحسب ما نقله حساب الهلال، عن أرقام اللاعب فقد سجل "البريك" 11 هدفًا وصنع 45 تمريرة حاسمة، وحصد 14 لقباً، أبرزها بطولة الدوري خمس مرات، وكأس الملك ثلاث مرات، ودوري أبطال آسيا مرتان وكأس ولي العهد مرة واحدة و ثلاث مرات كأس السوبر.وساهم مع زملائه في تحقيق المركز الرابع في بطولة العالم عام 2019، و2021 .يذكر أن «البريك» ظهر بمستوى كبير وحصل على رجل المباراة وصنع هدف الفوز الذي سجله زميله اللاعب موسى ماريجا الذي انتهت عليه نتيجة المباراة.