‏شهد موقع بيع تذاكر مباراة الاتحاد والباطن، التي ستقام يوم الثلاثاء القادم على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ضمن الجولة الـ28 إقبالاً كبيراً وسريعاً، إذ تم بيع التذاكر جميعها خلال ثلاث ساعات من طرحها أمس الخميس، وكان أكثر من 250 ألف شخص دخلوا الموقع بحثاً عن شراء التذاكر. يذكر أن لقاء الاتحاد بفريق الباطن يعتبر منعطفاً مهماً للعميد نحو اللقب، فالفوز ولا غيره يجعله مستمراً في صدارة دوري روشن، أما التعادل أو الخسارة فقد تكلفه كثيراً في الابتعاد عن تحقيق اللقب. ومن المؤكد أن أعلى حضور جماهيري في هذه الجولة سيكون في هذا اللقاء المرتقب.