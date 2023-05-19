يلتقي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فريقا الهلال و ضمك ضمن مباريات الجولة 27 في دوري روشن السعودي، في لقاء سيكون جماهيريا، يشهده ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. وسيدخل الهلال اللقاء وفي رصيده (49) نقطة، بينما ضمك (32) نقطة، وستزحف الجماهير الهلالية الغفيرة التي تشكل نسبة كبيرة في عسير والمناطق المجاورة إلى ملعب اللقاء قبل ساعات من بداية المباراة. وقال "عكاظ" عيسى الربعي ونواف السرحاني، سيكون لقاءً جماهيرياً في الدرجة الأولى وستملأ المدرجات، كما تعودنا من قبل عند حضور الهلال كغيره من الفرق الحماهيرية في المحالة، بينما النتيجة محسومة لصالح الزعيم بناء على عدة فوارق، ومنها الإمكانات المختلفة، والمستوى الفني للاعبيه، والدعم الجماهيري، وربّما تحصل مفاجأة، ويفوز ضمك وهذا الاحتمال بسيط، دون التقليل على الإطلاق من المستوى الفني للاعبي فارس الجنوب. وأضافوا، الحضور الجماهيري الداعم للهلال سيكون بدون أدنى شك لافتا، وسيحظى الفريق بدعم كبير لتحقيق الفوز، وربما بنتيجة لا تقل عن 3 أهداف للزعيم. وقالوا، كلنا أمل أن يظهر لاعبو ضمك بمستوى فني مختلف، وأفضل بكثير عن مباراتهم السابقة التي خسرها الفريق بنتيجة 5 أهداف دون مقابل أمام الرائد، ويكون منافسا حتى يليق اللقاء بالحضور الجماهيري. ويظل السؤال قبل اللقاء: هل نتيجة المباراة محسومة للهلال أم ستحدث مفاجأة؟