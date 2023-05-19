يرتفع الاهتمام بالمبارزة كإحدى الرياضات التي تستقطب اهتمامات العالم ويشتد التنافس فيها لحصد الميداليات والمراكز الأولى. ولأهمية تسليط المزيد من الضوء على هذه الرياضة التقت «عكاظ» برئيس الاتحاد السعودي للمبارزة نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة أحمد الصبان؛ حيث حاورته عن بعض ما يتعلق بهذه الرياضة وطموحات الاتحاد المستقبلية، وتم تسليط الضوء على العديد من الجوانب المتعلقة بهذه الرياضة، وجاءت تفاصيل الحوار كما يلي:• في البداية، ماذا قدمت خلال فترة ترؤسك لاتحاد المبارزة؟•• كان لديّ معرفة مسبقة بالمشكلات، فبدأنا مع فريق العمل بترتيب البيت الداخلي من سداد الديون والتعاقد مع مدربين للمنتخبات، وبدأنا تغيير الأمور تدريجياً حتي أصبح الاتحاد من أكثر الاتحادات تنظيماً بعد توفيق الله ثم تكاتف الجميع من منسوبيه، وهذا واضح في التقييم الرسمي الذي صدر من اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية.• ماذا عن الإستراتيجية التي رسمتموها للارتقاء بهذه الرياضة؟•• كان أهم هدف هو كيفية إعادة التعريف باللعبة وسط المجتمع بعد اختفائها في الكثير من الأندية لأكثر من ٢٥ عاماً، ولله الحمد نجحنا، والإقبال غير المسبوق شاهد على ذلك. وعليه تم فتح مراكز تدريب بمدن المملكة مثل الرياض والدمام وجدة.• حدثنا عن التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحاد السعودي للمبارزة والاتحاد الدولي؟•• تم بناء علاقة مع الاتحاد القاري والدولي والعربي، وأصبح لنا وجود، ولله الحمد، في مناصب عديدة، وهذه سابقة في الاتحادات أن تجد الكفاءات الوطنية تسجل حضورها بمناصب فعالة في كل هذه الاتحادات.طموحنا أعلى• هل لنا بأخذ فكرة عن إنجازاتكم في هذه الرياضة؟•• نعتبر الآن من الدول المتقدمة عربياً في اللعبة مع تطور النتائج على المستوى القاري وارتفاع التصنيف الدولي غير المسبوق للمنتخبات السعودية، وطموحنا أعلى بإذن الله، وتم التعاقد مع مدير أداء، فرنسي الجنسية، ليتم الإعداد ووضع البرامج للمرحلة القادمة بتحقيق النتائج الدولية والإعداد ووضع البرنامج للتاهل للأولمبياد إن شاء الله.• ما الصعوبات التي تواجهكم في اللعبة والإجراءات المتبعة لتطويرها؟•• قلة المنشآت المخصصة للعبة، ولكن بالتعاون مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، سيتم كما هو معروف تطوير وبناء منشآت جديدة ستحل هذه المشكلة لمختلف الرياضات.• كم عدد الممارسين للعبة من الجنسين؟•• تقريباً ١٨٠٠ ممارس من البنين والبنات، ويبلغ عدد المشاركين بشكل رسمي في البطولات الداخلية ٩٠٠ لاعب ولاعبة تقريباً.• ماذا عن تفعيل لجان الحكام والمدربين للارتقاء بمستواهم، وهل أقيمت لهم دورات؟•• يتم عمل دورات بالتنسيق مع معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، وابتعاث مدربين بالدورات الخاصة بالاتحاد القاري والدولي والعربي لرفع مستوى منسوبي اللعبة كل في تخصصه.• البعض يتساءل هل رياضة المبارزة صنعت بطلاً أولمبياً؟ وكم تحتاج من ميزانية لإعداد هذا البطل؟•• نعمل وفق إستراتيجية، فحتى الآن لا يوجد بطل أولمبي سعودي، ولكن نحن كفريق عمل هدفنا التأهل أولاً ومن ثم نخطط مع الفريق لحصد وتطوير النتائج علي المستوى القاري والدولي؛ لأن صناعة بطل تحتاج سنوات من الإعداد ونحن نعمل على ذلك، وبإذن الله نحقق الطموح الموجود ونرفع اسم وطننا الغالي بالمحافل الدولية.لاعبون من المواليد• بالنسبة للاعبين المواليد.. ما مدى إمكانية ممارستهم للعبة المبارزة؟•• يوجد لدينا لاعبون من مواليد المملكة، وهناك مواهب تستحق الاستفادة منها بالمنتخبات السعودية حسب الآلية الموضوعة من وزارة الرياضة.• ما أبرز المكتسبات التي يسعى مجلس الإدارة لتحقيقها مستقبلاً، خاصة وأنت تترأس اتحاد المبارزة؟•• المحافظة على ما تم من تنظيم وانتشار للعبة داخلياً، وإكمال التطور على المستوى القاري والدولي.• ماذا تعني لكم استضافة بطولة العالم للشباب والناشئين 2024؟•• أكبر حدث يتم تنظيمه منذ تأسيس الاتحاد عام ١٩٧٢م، وبإذن الله تكون هذه البطولة وسيلة لتحقيق نتائج إيجابية، وهي بداية إعداد لمنتخب المبارزة المشارك بالألعاب الآسيوية ٢٠٣٤م والتي ستقام بالرياض بإذن الله.• هل تطمحون في عضوية الاتحاد الدولي للمبارزة؟•• بعد أن حقق منسوبو المبارزة السعودية وجودهم في المناصب القارية والدولية، ووجودي كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للعبة، فإن الخطوة القادمة هي منصب بالاتحاد الدولي بإذن الله.• دوري المدارس للمبارزة.. متى يمكن أن نراه للجنسين؟•• كما هو معروف يوجد بطولة دوري المدارس للالعاب المختلفة بالتنسيق بين وزارتي الرياضة والتعليم، وبإذن الله نجد المبارزة ورياضات أخرى ضمن هذا البرنامج لاكتشاف المواهب ونشر الرياضة بالمجتمع.التنسيق موجود• هل هناك تعاون بينكم وبين وزارة التعليم لإدخال لعبة المبارزة للمدارس والجامعات؟•• أغلب اللاعبين واللاعبات من منسوبي التعليم، وهناك تنسيق لنشر وتطوير اللعبة بتسهيل مشاركة اللاعبين دولياً ومحلياً، وتمت المشاركة مسبقاً ببطولات الجامعات الدولية، والآن هناك تنسيق مع وزارة التعليم للمشاركة ببطولة العالم المدرسية.• أي فئة عمرية تناسبها هذه الرياضة؟•• جميع الأعمار مناسبة، فالرياضة لا عمر لها، ولكن يفضل أن يبدأ اللاعب بممارسة اللعبة من عمر ثماني سنوات، لذلك ينظم الاتحاد بطولات تحت ١١ سنة.• كيف يكون التسجيل لهذه اللعبة.. وهل لديكم خطة لنشرها على نطاق أوسع؟•• يتم التسجيل عن طريق المراكز أو الاندية، وتم عمل برنامج منذ استلام الاتحاد، والحمد لله نجحنا بنسبة كبيرة في استقطاب عدد جيد من اللاعبين واللاعبات.• ما تقييمك لممارسي هذه اللعبة حالياً؟•• مستواهم جيد بنسبة كبيرة وفقاً للنتائج والسير على تطبيق الإستراتيجية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.• هل أنتم راضون عما حققتم من نتائج في دورة الألعاب السعودية الأولى التي أقيمت بالرياض؟•• نعم، ولكن طموحنا أكبر مما تحقق.• كيف وجدت الإقبال والاهتمام الإعلامي لهذه اللعبة؟•• ممتاز خاصة أن اللعبة ممتعة وشيقة للجنسين، وساهمت وسائل الإعلام مؤخراً في نشرها والسؤال عنها.• نجحتم في تسجيل اللعبة في الأندية الجماهيرية، كيف أفلحتم في إقناعهم؟ وكم وصل عدد الأندية المسجلة للعبة؟•• خطة تسويق اللعبة من قبل الاتحاد كانت مرحلة أولى مهمة ساهمت بزيادة عدد الأندية الجماهيرية، وعليه تم إدراج اللعبة ضمن الألعاب المشمولة ببرنامج دعم الأندية مما ساعد بدخول كل الأندية الجماهيرية ولله الحمد.• كلمة أخيرة تختم بها؟•• أتقدم بجزيل الشكر والتقدير بالنيابة عن أبناء الوطن لخادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الدعم الكبير واللا محدود لقطاع الرياضة ودعم ومتابعة سمو وزير الرياضة، وبإذن الله تحقق رياضة الوطن الطموح.