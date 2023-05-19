أعلن نادي النصر السعودي، عبر حساب الأول بارك الرسمي، طرح تذاكر مباراة النصر والشباب ضمن الجولة 27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، التي ستقام يوم الثلاثاء 23 مايو القادم في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.وتم طرح تذاكر المباراة مبكراً؛ لكي تتاح الفرصة للمشجعين حجز التذاكر الخاصة بهم قبل نفادها لأهمية المباراة.«عكاظ» رصدت بعض آراء الجماهير التي اعتبرت أن أسعار التذاكر مناسبة ووقتها مناسب لحرارة الجو، فيما أيدت فكرة طرحها لكي يكون هناك تحفيز معنوي للجمهور بالحجز مبكراً قبل المباراة بأسبوع، حيث أكد الكثير من الجمهور النصراوي الحضور ومؤازرة الفريق، فيما حثّ البعض على الحضور لأهمية المباراة ودعم اللاعبين وتحفيزهم بتقديم مستوى مميز وجلب الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة على اللقب بغض النظر عن نتيجة المتصدر نادي الاتحاد التي ستقام في نفس التوقيت.