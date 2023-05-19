غادرت بعثة فريق الهلال، مساء اليوم، إلى أبها استعدادا لمواجهة ضمك، غداً ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن للمحترفين.هذا وقد شهدت القائمة الهلالية غياب الحارسين عبدالله المعيوف ومحمد العويس بالإصافة إلى البرازيلي ميشائيل، فيما تواجد حبيب الوطيان وأحمد الجبيع كحارسي مرمى، في حين تم استبعاد اللاعب سالم الدوسري بقرار فني.وكان الدوسري غاب في نهائي كأس الملك أمام الوحدة وأمام الاتحاد في الجولة الـ27 الماضية لنفس القرار.وقد ذكرت مصادر لـ«عكاظ» بأن غياب اللاعب سالم سيطول إلى نهاية الموسم.