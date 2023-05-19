تأهلت منتخبات فلسطين ومصر وعمان والمغرب، إلى مرحلة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.في المباراة الأولى، فاز منتخب فلسطين على منتخب السعودية بنتيجة 5-3، وسجل له كل من رمزي دكمان (هدف عكسي) وناجي النحال (هدفان) وفادي جابر وثائر أبو عبيدة، بينما جاءت أهداف المنتخب السعودي عن طريق محمد العجمي وماحد شهماني ويحيى الطميحي.وفي المباراة الثانية، فاز منتخب مصر على منتخب موريتانيا بنتيجة 8-3، وسجل له كل من الحسين علي ومصطفى شعبان وعبدالرحمن الشافعي (هدفان) ومحمد حسن وهيثم محسوب (هدفان) وأحمد سليمان، بينما جاءت أهداف موريتانيا عن طريق الشيخ بلخير ومحمد جالو وعبداللطيف سي.وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب عمان على منتخب الإمارات بنتيجة 5-4، وسجل له كل من يحيى المريكي وسامي البلوشي وخالد العريمي وعبدالله الصوطي ومشعل العريمي، بينما سجل لمنتخب الإمارات كل من علي محمدي وأحمد بشر (هدفان) وعبدالله دهفاني.وفي ختام مباريات ربع النهائي، فاز منتخب المغرب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-2، وسجل له كل من أنوار فريندي (هدفان) ورضا زهراوي وبدر الفريشلي (هدفان)، بينما جاءت ثنائية المنتخب الليبي عن طريق أحمد محمد وأحمد الرفيعي.بتلك النتائج، يلتقي منتخب مصر مع منتخب فلسطين، ومنتخب عمان مع منتخب المغرب، مساء يوم غدٍ الجمعة، في إطار مباريات الدور نصف النهائي.ومن المقرر أن يلتقي الفائزان من هاتين المباراتين في الدور النهائي، يوم السبت القادم، لحسم هوية البطل المتوج باللقب.