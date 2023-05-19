هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس نادي الرياض بمناسبة صعود فريق الرياض إلى دوري روشن للمحترفين.وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر بن فهد المقيل: «يطيب لنا بمناسبة صعود فريق كرة القدم الأول بالنادي إلى دوري روشن للمحترفين أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز لنادي الرياض العريق، متمنياً لكم مزيدا من التوفيق».من جانبه أعرب رئيس نادي الرياض بندر المقيل عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.