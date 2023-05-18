أوقعت قرعة بطولة كأس محمد السادس الدولية للبولو، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات المغرب والإمارات والأرجنتين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات أمريكا ومصر نيجيريا وإسبانيا.وستنطلق البطولة في نسختها الرابعة (التصنيف الثامن) بمدينتي الرباط وطنجة بالمغرب، خلال الفترة من 22-27 مايو 2023.ويستهل المنتخب السعودي للبولو مشاركته أمام منتخب الإمارات الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو 2023، ويمثّل الأخضر السعودي كل من خالد العمران وسلمان بن هيف وريان العجاجي والمحترف الأرجنتيني سانتوس، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني راؤول مورينو.وكان المنتخب السعودي قد أقام معسكراً إعداديّاً للبطولة في أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بمنتجع نوفا للفروسية (غرب العاصمة السعودية الرياض) أجرى خلاله تدريبات مكثفة استعداداً للبطولة.