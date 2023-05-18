تنظم اللجنة السعودية لكرة الشبكة بطولة الرياض لكرة الشبكة، وهي أول بطولة رسمية للجنة والمقرر إقامتها في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض يومي الجمعة والسبت المقبلين.ويشارك في البطولة خمسة فرق وهي: ديسرت فوكس، وبحرين فالكونز، وبحرين بيرلس، وربتورز، وريرز.وأبدت رئيسة اللجنة السعودية لكرة الشبكة الأميرة غادة بنت جلوي فخرها واعتزازها بإقامة أول حدث رسمي في مدينة الرياض منذ إنشاء اللجنة عام 2021م.وأضافت: «بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة، ومتابعة واهتمام سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نسعى إلى جذب أكبر شريحة من الفتيات لممارسة اللعبة، وتحقيق مراكز متقدمة دولياً في المستقبل القريب».