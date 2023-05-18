استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في ديوان الإمارة، رئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل وإداريي وفنيي النادي، بمناسبة صعود فريق كرة القدم لدوري روشن للمحترفين.وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على ما تحظى به الرياضة من دعم سخي ورعاية كريمة لتحقيق التميّز الرياضي محلياً وعالمياً، وسط بيئة صحية واجتماعية متميزة، كما شكر وزير الرياضة على جهوده في تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة، مبدياً سعادته بما حققه النادي من انتصارات، مكّنته من تحقيق هذا الإنجاز.وقال الأمير جلوي «نهنئ منطقة نجران العزيزة ونهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز التاريخي في مسيرة النادي، معبرين لكم جميعاً إداريين وفنيين ولاعبين عن فخرنا واعتزازنا بما قدمتموه هذا الموسم من مستوى مشرّف.. فقد وعدتم وأوفيتم، ووصلتم إلى الهدف بجدكم واجتهادكم».وسجل كلمة في سجل النادي بهذه المناسبة، كما أعلن عن تبرعه للنادي بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال.وعبَّر مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة نجران عبدالله آل شيبان ورئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل عن شكرهما للأمير جلوي على دعمه وتحفيزه المتواصل لرياضة المنطقة، ما أدى إلى هذا المنجز الرياضي للمنطقة.