أكد لـ«عكاظ» رئيس نادي الرياض السابق عضو شرفه الحالي ماجد بن عبدالمحسن الحكير أن الفريق الكروي الأول بنادي الرياض نجح في الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين في وقت مهم تعيش فيه الكرة السعودية فترة ذهبية، في ظل دعم لا محدود للقطاع الرياضي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأوضح الحكير أن عودة فريق الرياض لدوري روشن السعودي للمحترفين القوي نتاج عمل احترافي متكامل، وسيكون وضع الفريق الكروي مختلفاً في دوري الكبار بمشيئة الله.وشكر الحكير مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني واللاعبين «الذين نجحوا بكل جدارة واستحقاق بتقديم عمل مميز أعاد فريق الرياض بين الكبار بعد الصعود رسمياً، ولا ننسى دعم الجماهير للفريق، وبمشيئة الله سنعمل مع رجالات الرياض على أن يروا الفريق بالصورة الفنية التي تليق بمكانة وسمعة النادي بإذن الله».