حجز مانشستر سيتي مقعده في نهائي أبطال أوروبا رفقة إنتر ميلان بعد تجاوزه ريال مدريد في نصف النهائي، بعد تعادله في مباراة الذهاب بهدف لهدف وفوزه في الإياب بأربعة اهداف دون مقابل.ويرتقب الجمهور نهائياً مشتعلاً مليئاً بالرغبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، إذ يطمح الأول لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بعد سنوات من الصعوبة والاستعصاء والمنافسة الشرسة والترشيح الأكبر، ويسعى لمحو كبوة نهائي ٢٠٢١ أمام تشيلسي حين كانت التوقعات تنصب في صالحه بشكل كبير، أما الإنتر فيسعى لإعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ٢٠١٠ حين كسب البطولة من أمام بايرن ميونخ، وتتجه الأنظار للنهائي الكبير على ملعب أتاتورك في إسطنبول ١٠ يونيو.