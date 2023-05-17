بعد نهاية الجولة 27 من دوري روشن والذي تبقى فيها ثلاث جولات، أصبحت المنافسة محصورة على لقب دوري روشن بين الكبيرين الاتحاد والنصر، مع وجود حظوظ بسيطة لفريق الشباب، وبعد تعادل الهلال مع الاتحاد يكون الهلال خارج المنافسة بشكلٍ رسمي في الحفاظ على لقبه الذي حققه خلال آخر ثلاثة مواسم، ويعتبر تعادل الهلال مع الاتحاد فرصة ثمينة لدخول النصر منافساً قوياً على الدوري، هذا ويستطع الاتحاد حسم الدوري في الجولة 28 القادمة، حيث يستضيف فريق الباطن، يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة في جدة ففي حالة فوز الاتحاد وخسارة النصر مباراته القادمة أمام الشباب، فسوف يصل الاتحاد إلى النقطة 66 نقطة، ولن يستطع النصر تخطي هذا الرقم حتى لو خسر الاتحاد آخر جولتين وفاز النصر في مبارياته المتبقية، لأن فريق الاتحاد يملك أفضلية على الفريق النصراوي في حال التساوي في النقاط، حيث يملك الأفضلية في المواجهتين إذا انتهت المباراة الأولى بالتعادل (0-0)، وفاز الاتحاد في مباراة الدور الثاني بنتيجة (1-0).