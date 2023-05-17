عجز فريق الاتحاد عن تحقيق فوز طال انتظاره أمام الهلال، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إذ انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2 وكان آخر فوز للاتحاد على الهلال في ملعب الملز في بطولة الدوري يعود إلى عام 1997، عندما انتصر بثنائية نظيفة، ومن ذلك الوقت لم يستطع الفريق الاتحادي تحقيق الفوز على الفريق الهلالي في ملعب الملز، يذكر أن الهلال واجه الاتحاد في السنوات الأخيرة في كل المسابقات 17 مرة من عام 2016، فاز الهلال في 11 مباراة، وحضر التعادل في 5 مباريات.