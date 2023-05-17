أصبح لاعب الهلال البرازيلي ميشائيل دلقادو كابوساً للفريق الاتحادي إثر البصمة التي يضعها لفريقه الهلال أمام الاتحاد، إذ لعب أربع مباريات أمام الاتحاد وكانت له إسهامات كبيرة في جميع تلك المباريات، ففي الموسم الماضي كان ميشائيل بطل الريمونتادا في مباراة كانت مفصلية على ملعب الجوهرة بجدة إثر تسجيله هدفين للهلال بعد أن تقدم الاتحاد بهدف روما أعطت الفريق الهلالي التقدم نحو الصدارة وحصل الهلال على الدوري في الموسم الماضي بفضل هذه النتيجة. وفي هذا الموسم استطاع ميشائيل أن يصنع هدف الفوز للهلال في الدور الأول الذي سجله النيجيري ايقالو، وواصل تميزه وتفوقه أمام الاتحاد وذلك عندما سجل هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت على ملعب الملز ضمن الجولة 27 من دوري روشن وحرم الفريق الاتحادي من نقطتين ثمينتين تعززان من مكانته في صدارة الدوري.