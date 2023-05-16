وقّع الاتحاد السعودي للهجن والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون بين البرنامج والاتحاد لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المنفعة العامة، وحرصاً على تحقيق التعاون المثمر في ما يتعلق بالتنمية المستدامة في مجال أداة الماسح الشامل لجينوم الشفرة الوراثية للهجن للتحسين الوراثي.مثّل الاتحاد السعودي للهجن في توقيع هذه المذكرة المدير التنفيذي المهندس محمود بن سليمان البلوي، فيما مثّل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور علي محمد الشيخي.وتشمل الاتفاقية التعاون في مشروع الشفرة الوراثية للهجن في مجال السباق، والتعاون في مجال اختبار تحديد النسب، والتعاون في تطوير الشفرة الوراثية للهجن وتحليل البيانات، وتبادل الخبرات في عملية الانتخاب وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتبادل الخبرات في تحليل النتائج والبيانات مع المختبرات والجهات الخارجية، ومجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.