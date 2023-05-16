تأهل منتخبا السعودية والمغرب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، بعد ختام منافسات المجموعة الأولى مساء اليوم (الثلاثاء)، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي.وفي المباراة الأولى فاز المنتخب السعودي على منتخب المغرب بنتيجة 4-3، وسجل لمنتخب السعودية كل من فيصل اليامي (هدفين) ورمزي دكمان وإسلام سراج، بينما جاءت أهداف منتخب المغرب عن طريق رضا زهراوي وأنوار فريندي وإبراهيم أبغلي.وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الموريتاني على منتخب لبنان بنتيجة 5-2، وسجل له كل من الشيخ بلخير (4 أهداف) ومحمد الدرويش، بينما جاءت ثنائية لبنان بواسطة أحمد حامد وحسين عبدالله.وبتلك النتائج يحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه منتخب المغرب في المركز الثاني بخمس نقاط، ثم منتخب موريتانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب اللبناني.وتُختتم منافسات دور المجموعات غداً (الأربعاء)، حيث يلتقي منتخب عمان مع قيرغيزستان، ويلعب منتخب مصر أمام فلسطين، والإمارات مع الكويت، وجزر القمر أمام ليبيا.