حقق نادي الأخدود حلم جماهيره بالصعود للدوري السعودي للمحترفين «روشن» بعد فوزه على فريق القيصومة في مباراة من الجولة 32 أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ليصل للنقطة 65 متصدراً جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى.
وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً لنادي الأخدود استعداداً للاحتفال بالصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.
بداية شوط المباراة الأول شهدت استحواذاً لفريق الأخدود فيما اعتمد القيصومة على الهجمات المرتدة، وعند الدقيقة 20 تمكن القيصومة من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه حميد جاوشي.