حقق نادي الأخدود حلم جماهيره بالصعود للدوري السعودي للمحترفين «روشن» بعد فوزه على فريق القيصومة في مباراة من الجولة 32 أقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ليصل للنقطة 65 متصدراً جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً لنادي الأخدود استعداداً للاحتفال بالصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

بداية شوط المباراة الأول شهدت استحواذاً لفريق الأخدود فيما اعتمد القيصومة على الهجمات المرتدة، وعند الدقيقة 20 تمكن القيصومة من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه حميد جاوشي.

وفي الدقيقة 45+2 من الشوط الأول سجل اللاعب أشرف بو درامة هدفاً بالخطأ في مرماه ليعادل نتيجة الفريقين. بعدها أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن اللاعب عثمان باري من تسجيل الهدف الثاني للأخدود في الدقيقة 57 عن طريق ضربة جزاء. وأضاف باري الهدف الثالث للأخدود في الدقيقة 69 وسط سيطرة كاملة لفريق الأخدود.

وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح الأخدود ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 متصدراً دوري يلو فيما بقي القيصومة على 36 نقطة.