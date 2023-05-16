توجت المتسابقة السعودية أفنان المرغلاني موسمها الرياضي بالمركز الأول بالترتيب العام لفئة (جي 4) في سباق بطولة السعودية تويوتا (صعود الهضبة)، التي أقيمت في منطقة الباحة خلال العام الماضي وتحديداً من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر 2022م، إذ بلغ طول المسار 2.8 كم صعوداً، وبـ 15 منعطفاً وبإرتفاع 340م، جاء ذلك خلال حفل تكريم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للأبطال المميزين في ببطولة السعودية تويوتا، الذي أقيم السبت الماضي في الرياض.من جانبها أوضحت أفنان المرغلاني، قائلةً: «تزامناً مع دعم وتمكين المرأة السعودية في جميع المجالات لدي شغف وحب كبيران لرياضة المحركات، وأطمح لخوض العديد من السباقات المحلية أو الدولية في المرحلة القادمة، وأحلم بتحقيق المزيد من الإنجازات». وأضافت: «لدينا نقص كبير في موضوع الرعايات وأتمنى بأن تكون هناك شركات راعية لخلق التنافس بين الرياضيين وإبراز اسمي واسم الوطن عالياً في جميع المحافل لهذه الرياضة، فأنا أملك الثقافة والكاريزما الخاصة بالسباقات ومعرفة كاملة بالقوانين الخاصة بها». ورفعت شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، على كل الدعم والتمكين للمرأة السعودية التي تحظى به في الوقت الحالي في جميع المجالات.يذكر أن المتسابقة البطلة، التي تحمل شهادة الهندسة الطبية، بدأت في عالم السيارات من عام 2018م ولكن سباق صعود الهضبة كان نقطة تحول بالنسبة لها في ظل دعم القيادة الرشيدة حفظها الله، وأيضاً دور وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.