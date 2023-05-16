يبحث اللاعب عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد عن التسجيل في المرمى الهلالي، حيث غاب عن التهديف أمام الهلال في 8 مباريات سابقة، وسيبحث، اليوم، في ملعب الملز عن التسجيل في مباراة الكلاسيكو ضمن الجولك 27، إذ عجز حمدالله عن زيارة شباك (الأزرق) في مواجهات سابقة. وكان (حمدالله) لعب أمام الهلال خمس مباريات بقميص النصر وثلاث مباريات سابقة مع الفريق الاتحادي، ولم يستطع التسجيل في مرمى الزعيم. يذكر أن اللاعب حمدالله كان له وزن ثقيل عندما كان لاعباً في الفريق النصراوي، إذ سجل في العديد من المناسبات، شارك عبدالرزاق حمد الله في 10 مناسبات أمام الهلال، سجل فيها 6 أهداف في جميع المسابقات، على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، شارك حمد الله أمام الهلال في 5 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف.

وفي دوري أبطال آسيا سجل حمد الله هدفا واحدا في مرمى الهلال موسم 2018/‏2019، من أصل 3 مشاركات.

كما سجل في شباك الهلال مرة واحدة في كأس السوبر السعودي موسم 2020/‏2021، في حين لم يستطع التسجيل أمام الهلال في مسابقة كأس الملك.