لا صوت يعلو فوق صوت القمة الكبيرة المرتقبة قمة لا توصف وإثارة وندية لا تتوقف بين العملاقين الهلال والاتحاد، الجميع سينتظر ما ستسفر عنه نتيجة هذا اللقاء المرتقب، والذي سيقام على ملعب «الملز» ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن للمحترفين وبلاشك هذه القمة تهم الفريق الاتحادي أكثر من الهلالي، كون العميد يبحث عن مواصلة الصدارة

والمضي نحو تحقيق لقب الدوري، فالفوز الاتحادي في هذا اللقاء المرتقب يقربه كثيراً من الدوري، لأنه سيكون بحاجة إلى 4 نقاط فقط من أجل إعلانه بطلا للدوري، وربما أقل من ذلك إذا تعثر فريق النصر مجدداً، ونقول إن فوز الاتحاد قد يحسم اللقب كون مواجهاته المتبقية سهلة، ومن المتوقع الحضور الجماهيري الكبير للفريقين، فالجماهير الاتحادية ستحضر من أجل مؤازرة فريقها في أهم منعطف نحو الدوري، أما الجماهير الهلالية فستحضر من باب الوفاء لحصول فريقها على بطولة كأس الملك في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية من أمام الوحدة على ملعب الجوهرة في ضربات الترجيح بعد أن فقد فريقها المنافسة على الدوري.