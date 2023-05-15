أقيمت في الرياض أول مباراة للكرة الناعمة «السوفت بول» بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القاعدة «البيسبول»والكرة الناعمة, بمشاركة 25 لاعبة.وأوضح رئيس الاتحاد نايف بن حميد أن المباراة تعد الأولى للسيدات في المملكة، ويهدف من خلالها الاتحاد للتعريف باللعبة ونشرها وتفعيل ممارستها بشكل أكبر.وقال: «أقمنا تجارب أداء أولى خلال الفترة الماضية في جامعة الأميرة نورة بمشاركة 50 لاعبة، وخرجنا بعد التصفية ب25 لاعبة يتدربن على ملعب الجامعة».وأضاف: «نهدف لرفع مستوى المنافسة بين اللاعبات والأداء الرياضي لهن من خلال إقامة تدريبات خلال فترات متفاوتة ونرحب بالجميع، إذ إن الانضمام لفريق الاتحاد متاح من داخل الجامعة وخارجها»، مثمناً في هذا الصدد التعاون الكبير من جامعة الأميرة نورة مع اتحاد كرة القاعدة من خلال إقامة التدريبات على ملعب الجامعة.يذكر أن الكرة الناعمة لعبة مشابهة للبيسبول يمارسها 9 لاعبين في المباراة, يخوضون 7 أشواط وحجم الكرة أكبر قليلاً من حجم كرة البيسبول وتلعب الكرة باتجاه الأسفل عكس البيسبول، ويبلغ طول الملعب 60 قدماً, وتلعب بطريقتين «رمية بطيئة ورمية سريعة».