تصدر ريال مدريد قائمة أفضل أندية العالم في التصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. ويأتي تصدر مدريد لموسمه المبهر بحصوله على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية. وشهدت القائمة وجود صاحب المركز الثالث في بطولة أندية العالم نادي فلامنغو البرازيلي في الترتيب الثاني بعد ريال مدريد، حيث أنهى موسمه الماضي خامس الدوري البرازيلي وبطلا لكأس الليبارتادورس القاري، وتواجد الأهلي المصري كممثل العرب الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، حيث أتى بالترتيب الخامس بمحصلة موسمه الماضي كرابعٍ في كأس العالم للأندية، وبطلا لأبطال أفريقيا وثالثا في الدوري المصري، فيما استغرب الجمهور العربي والآسيوي من عدم وجود نادي الهلال السعودي رغم ما قدمه في كأس العالم للأندية باحتلاله الوصافة خلف ريال مدريد متقدماً على فلامنغو الثالث والأهلي الرابع، بالإضافة إلى حصده لقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي معاً، فما الذي أبعد الهلال عن القائمة، حيث يرى البعض أن الهلال يستحق التواجد لقيمته السوقية وقيمة الدوري السعودي بالإضافة إلى إنجازاته المحلية والقارية والعالمية في الفترة الأخيرة.