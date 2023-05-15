أصدر الاتحاد الأفرو آسيوي للشطرنج (AACA)، اليوم قراراً بتعيين المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيساً فخريًا لاتحاد الشطرنج «الآفرو آسيوي»، وذلك لدوره البارز في تعزيز التأثير والشغف بلعبة الشطرنج.

جاء ذلك خلال إعلان الاتحاد في القاهرة، عن فريقه القيادي الجديد، حيث يعد الاتحاد إحدى منظمات الشطرنج الرائدة التي تربط بين قارتين من أكثر القارات حيوية في العالم.

يذكر أن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قد انضم أخيرا إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، نتيجة للدور الكبير الذي قدمه ولا يزال في تطوير هذه الرياضة.

وكان قد وجّه بإقامة بطولة للشطرنج ضمن فعاليات تقويم الرياض في مارس 2023، شارك فيها 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «سعدت اليوم بصدور قرار اتحاد الشطرنج الآفرو آسيوي (AACA) بتعييني رئيساً فخرياً للاتحاد.. الله يوفقنا والقادم أفضل بإذن الله».