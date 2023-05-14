برعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA بجدة، تنطلق فعاليات بطولة كرة السلة 3×3 بتنظيم نادي جدة يونايتد، يوم السبت القادم، وذلك في الصالة المغلقة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، حيث تستهدف البطولة مشاركة الفئات العمرية من 35 عاماً فما فوق من النساء، وذلك لتوسيع نطاق ممارسة الرياضة على المستوى المجتمعي. وتأتي هذه البطولة تأكيدًا على رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة التي يسعى فيها اتحاد الرياضة للجميع بالدعم المباشر من وزارة الرياضة لزيادة نسبة ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

وقد أقيمت أخيرا أيضا بطولة 3×3 فوق الأربعين عاما للرجال لكرة السلة واندرجت تحت الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

وتعمل وزارة الرياضة جاهدة على المساهمة في تنفيذ مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تهيئة البيئة المناسبة والأرض الخصبة، لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة، تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة، من خلال بناء الشراكات والدعم اللامحدود للجهات ذات العلاقة.

ويستهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال رعاية هذه الفعالية العمل على رفع مستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية في المملكة، انطلاقاً من إستراتيجيته القائمة على تنظيم الفعاليات والأنشطة لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة، بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، كبطولة كرة السلة النسائية والتي جاءت بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة وأمانة جدة، والتي تركز على تحفيز جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات الجسدية، لعيش حياة أكثر صحة وحيوية، ورفع النشاط البدني في المجتمع، ونسبة الإشراك والتفاعل الاجتماعي والتعاون، وتوحيد الجهود بين القطاع العام والخاص وشركاء النجاح في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للرياضة المجتمعية.

ويعد تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع مساهمة في رفع مستوى النشاط البدني، وذلك في سبيل جعل الرياضة جزءاً من أسلوب الحياة اليومية، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، لتحقيقه عبر دعم وتمكين الجهات المجتمعية ذات العلاقة، وشركاء النجاح في منظومة الرياضة.

بدورها، تفخر رئيس مجلس إدارة نادي جدة يونايتد لينا بنت خالد المعينا بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا كشريك تعليمي والدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة في خدمة الرياضة بصفة عامة والرياضة النسائية بصفة خاصة.

كما تفخر بالشراكة مع أمانة جدة والتي تم توقيع مذكرة تفاهم سنوية معها كشريك في فعالياتنا المختلفة، وتأتي هذه الشراكات نموذجاً ناجحاً لمساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني والذي نما من 2.4 مليار إلى 6.5 مليار ريال بنسبة 170% في عامين، مؤكداً مستهدفات الرؤية لتحقيق استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني.