أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، أن نجوم الزعيم كانوا في الموعد ونجحوا في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين من يد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الأمير عبدالله بن سعد أن لاعبي الهلال أثبتوا أنهم نجوم من ذهب، ولم يرضوا أن يخرجوا من الموسم الرياضي الحالي دون أن يحصدوا الذهب، واستطاعوا تحقيق الفوز على فريق الوحدة في المباراة الختامية والتتويج بأغلى الكؤوس المحلية والوصول للبطولة 66 في تاريخ الزعيم.

وبارك الأمير عبدالله بن سعد لجميع الهلاليين؛ إدارةً وأعضاء شرف ولاعبين وجماهير، تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخ البطولة الغالية، وقال: شمس البطولات لن تغيب عن الزعيم، والأفراح الهلالية تتواصل بحصد الذهب.