حط خورخي هوراشيو ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، رحاله في العاصمة الرياض اليوم (الثلاثاء)، وبدأت التكهنات بشأن مستقبل ميسي الاحترافي، الذي دخل فترة الأشهر الستة التي يحق له التوقيع فيها مع أي ناد، إثر عدم حسم مصيره مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالتجديد أو الرحيل. وتشير التوقعات إلى أن أفضل لاعب في العالم ربما يكمل مسيرته الرياضية في السعودية على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لفريق النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خصوصا بعد اطلاع والد ميسي على مقر السكن في الرياض تمهيدا لإقامة ميسي في العاصمة السعودية، فهل يتواجد ميسي مع أحد الأندية السعودية في دوري روشن للمحترفين الموسم القادم؟ وكان وزير السياحة أحمد الخطيب رحب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ميسي مع عائلته وأصدقائه خلال الشهر الجاري، في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية وتجاربنا الاستثنائية وحفاوة الشعب السعودي خلال رحلته القادمة.