وافق المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على احتضان الجزائر لدورة الألعاب العربية الـ15 خلال العام الحالي، ضمن قرارات أخرى اتخذها المكتب في اجتماعه المنعقد بمدينة جدة برئاسة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحضور أعضاء المجلس والأمين العام للاتحاد عبدالعزيز العنزي.كما تم اعتماد محضر اجتماع المكتب التنفيذي الـ37 الذي عقد بتاريخ 11 أبريل 2022، إضافة لاعتماد مكتب محاسبة قانوني للعام المالي 2022، واعتماد إنشاء اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي، وهي لجنة المساواة بين الجنسين برئاسة الشيخة حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ولجنة الإعلام والتواصل المؤسسي برئاسة الدكتور محمد ولد الحسن، ولجنة المراجعة والتدقيق، ولجنة اللاعبين، كما تم اعتماد لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية.