توفي نجم المنتخب السعودي الأول ونادي النصر اللاعب الدولي السابق سالم مروان، حارس مرمى النصر والمنتخب الأول، عن عمر 64 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض الذي أفقده الحركة طوال السنوات الماضية، نتيجة حادث سير تسبب في شلل رباعي، ليبقى أسيراً لسريره الأبيض حتى توفاه الله.

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم، في جامع الأمير فهد بن محمد، بطريق الحائر.

وبدأ مروان الملقب من الرمز الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود بـ«الحارس الأمين» مع النصر عام 1972، بعدما شوهد في أحد ملاعب «الحواري» من قبل كشافي نادي النصر الذي سجله في كشوفات النادي، ليحقق معه 9 بطولات هي؛ الدوري 3 مرات، كأس الملك 5 مرات، كأس الاتحاد مرة واحدة.

وتخصص «الحارس الأمين» في صد ركلات الجزاء مع نادي النصر والمنتخب، إذ لعب مع المنتخب 44 مباراة، منها واحدة بديلاً، وشارك معه في العديد من البطولات منها؛ كأس الخليج 4 مرات (1976 و1979 و1982 و1988)، وتصفيات كأس العالم مرتين (1978 و1982)، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين (1978 و1986).

ونعى نادي النصر حارسه الأمين وقال: ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان.