تختتم مساء اليوم (الثلاثاء) لقاءات دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يستضيف النصر نظيره أبها عند الساعة 5:30م فيما يواجه الهلال ضيفه الفتح عند تمام الساعة التاسعة مساءً، ويلتقي الوحدة بضيفه الباطن عند الساعة 4:15م.على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام أبها سعياً لمواصلة مسيرته نحو دور نصف النهائي بعد أن تمكن من تجاوز ضيفه العدالة بهدفين دون مقابل في دور الـ16، ورغم الغيابات المؤثرة التي لحقت بفارس نجد إلا أن نجوم النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو قادرون على تجاوز عقبة ضيفهم في لقاء الليلة. فيما يسعى فريق أبها لتحقيق المفاجأة والتأهل لدور الأربعة، إذ إن الفائز في هذا اللقاء سيواجه الفائز من لقاء الوحدة والباطن في دور نصف النهائي.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يبحث الهلال عن الثأر من ضيفه الفتح بعد أن خسر أمامه بهدفين لهدف في الأسبوع الماضي ضمن لقاءات دوري روشن السعودي. ويطمح الزعيم للوصول لدور الأربعة بعد أن تجاوز الاتفاق برباعية نظيفة في دور الـ16. أما فريق الفتح فقد وصل لهذا الدور بعد أن تجاوز الطائي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ويطمح النموذجي لتأكيد تفوقه على مضيفه الهلال والوصول للدور نصف النهائي.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل الوحدة لقاءه أمام ضيفه الباطن بحثاً عن الفوز والتأهل لنصف النهائي للمسابقة وإسعاد جماهيره، لاسيما أن فرسان مكة لم يذوقوا طعم الخسارة في اللقاءات الأربعة الأخيرة في دوري المحترفين، إذ انتصروا على أبها وتعادلوا مع الرائد والهلال والاتفاق، وقد تأهل الوحدة لهذا الدور بعد تفوقه على مضيفه ضمك بهدف دون مقابل. وفي المقابل، فإن الباطن يدخل هذا اللقاء بذات طموحات الوحدة، لاسيما أن الفريق يعيش حالة فنية جيدة بعد أن حقق أول انتصارين له في الدوري في الجولات الثلاث الأخيرة بعد تفوقه على الاتفاق والخليج وخسارته بصعوبة من مضيفه النصر، وقد وصل السماوي لهذا الدور بعد تجاوز ضيفه الرائد بهدف دون مقابل.