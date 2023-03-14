قاد الحارس المميز مارسيلو غروهي فريقه الاتحاد للدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد أن تصدى لركلتي جزاء في لقاء الاتحاد ومضيفه الفيحاء الذي انتهى لمصلحة الاتحاد ٤/‏ ٣ (بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي ١/‏ ١).شهد اللقاء تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق هارون كمارا بعد تمريرة رائعة من إيغور كورونادو ليسيطر كمارا على الكرة ويسددها أرضية على يسار الحارس فلاديمير كهدف أول للاتحاد (د: 16)، وعادل للفيحاء ريكاردو رايلر بعد أن سدد كرة أرضية ارتطمت بالدفاع الاتحادي لتعود لريكاردو ويسددها مرة أخرى على يسار غروهي كهدف تعادل للفيحاء (د: 45+5)، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.وتمكن الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي من التصدي لركلتي ترجيح؛ الأولى التي سددها أنتوني نواكايمي، والخامسة التي سددها محمد البقعاوي، فيما عجز الحارس فلاديمير ستويكوفيتش عن التصدي لأي ركلة ترجيح اتحادية، إذ أحرز للاتحاد كل من: عبدالرزاق حمدالله، إيغور كورنادو، محمد الصيعري، أحمد بامسعود، فيما أحرز للفيحاء كل من: محمد أبو سبعان، عبدالله الشامخ، سعود زيدان.وبذلك يتأهل الاتحاد لدور الأربعة ويضرب موعداً مع الفائز من الهلال والفتح، فيما غادر حامل اللقب فريق الفيحاء المسابقة.