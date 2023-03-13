رفع اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على الدعم الكبير والسخي الذي يوليانه -حفظهما الله-، للنهوض بأنشطة الاتحاد الرياضي؛ إيماناً منهم بأهمية تبني ورعاية كل ما هو متعلق بقضايا شباب ورياضيي الدول الإسلامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة جدة برئاسة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء.

وقدم سموه في الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع، خالص التعازي والمواساة -باسمه واسم أعضاء الجمعية - للشعبين السوري والتركي، ولذوي الضحايا والمصابين؛ جرّاء كارثة الزلزال المؤسفة، معبراً عن التضامن الكامل مع الشعبين العزيزين في هذا المصاب الكبير، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وعبر سموه، عن تطلعاته بأن يكون هذا الاجتماع خطوة عملية لإعادة إنشاء وتأهيل المدن المتضررة من الزلزال بالتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي، مقدماً شكره وتقديره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الاهتمام الكبير الذي يوليه لأنشطة الاتحاد.

كما هنأ سموه، دولة قطر الشقيقة، إثر تنظيمها الناجح لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022م، مباركاً في ذات الصدد، لمملكة المغرب الشقيقة بإنجازها الاستثنائي والكبير المتمثل بحصولها على المركز الرابع في المونديال، مقدماً في ذات الصدد، شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي (قونيه 2021) برئاسة معالي وزير الرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم قصاب أوغلو على تقديمهم كافة التسهيلات التي أسهمت في إنجاح الدورة الإسلامية.

واعتمد الاجتماع، تعيين عضو مجلس الإدارة الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية الأستاذ ناصر أيمن المجالي أميناً عاماً للاتحاد للفترة الانتخابية المقبلة.

وأقر الاجتماع، آلية اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي 2025م.

وصادقت الجمعية على التقارير المالية والإدارية للاتحاد، وتعديلات النظام الأساسي، وتحديد مدينة الرياض لاستضافة الجمعية العمومية الثانية عشر للاتحاد التي ستعقد في شهر أغسطس المقبل.

وكرمت الجمعية، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اللواء أحمد محمد فولي -رحمه الله- نظير خدمته الرياضية في الاتحاد على مدى 22 عاما، والدكتور محمد بن صالح قزدر الأمين العام الأسبق للاتحاد لمدة 20 عاما، والأستاذ محمد بن صالح القرناس الأمين العام السابق للاتحاد لمدة 6 أعوام.