تنقل قنوات SSC ومنصة شاهد حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبتعليق عربي أبرز منافسات رياضات السيارات العالمية في هذا الشهر، حيث تنقل في السادس عشر من شهر مارس الجاري منافسات رالي المكسيك ٢٠٢٣، فيما تبدأ في اليوم التالي ولمدة ثلاثة أيام تغطيتها الخاصة لفورملا ١ من حلبة جدة الذي يقام للعام الثالث في عروس البحر الأحمر، والتي تأتي بعد مرور أسبوعين من ختام جولة البحرين التي تم نقلها أيضا عبر SSC.يذكر أن رياضة المحركات تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وتحظى SSC بحقوق النقل التلفزيوني للعديد منها.