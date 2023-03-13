تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق غدًا (الثلاثاء) منافسات كأس العلا للهجن، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتشهد المنافسة 16 شوطاً، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، و10 أشواط لسباقات الهجن، بينما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من 80 مليون ريال، كما سيتضمن كأس العلا للهجن عدداً من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور، تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقاً تراثية فريدة من نوعها ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.

ويهدف كأس العلا للهجن، الذي يعد المناسبة الأقوى والأغلى، وبمثابة كأس العالم للهجن، إلى الاهتمام بتطوير رياضة الهجن العريقة التي تعد جزءاً من إرث المملكة وثقافتها، إضافة إلى إبراز تاريخ العلا العريق المملوء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة. ويجمع كأس العلا للهجن على مدى 4 أيام متتالية 40 من أفضل هجن السباقات في المنطقة للتنافس على الفوز بأكبر جائزة في تاريخ سباقات الهجن، حيث يتميز كل يوم في البطولة بنوع مختلف من السباقات، ويختبر السرعة والقدرة والتحمل لسفن الصحراء المذهلة.

وتحظى رياضة الهجن وسباقاتها باهتمام خاص من الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، بينما تأتي أهمية مثل هذه السباقات لجذب عشاق الهجن من المواطنين والمقيمين والسياح، إذ حجزت هذه الرياضة مكانتها بوصفها أكثر الرياضات شعبية وعراقة في الجزيرة العربية.

- تعد البطولة بمثابة كأس العالم للهجن

- قيمة الجوائز أكثر من 80 مليون ريال

- أكبر جائزة في تاريخ هذه الرياضة