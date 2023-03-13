قفز فريق الرياض للمركز الثالث لدوري يلو للدرجة الأولى بعد تغلبه على مضيفه الأهلي بهدفين دون مقابل، فيما أكتفى الفيصلي بالتعادل الإيجابي مع ضيفه الخلود بهدف لكل منهما، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى.

على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، تلقى الأهلي الخسارة الثالثة له في الدوري بعد أن تفوق عليه ضيفه الرياض بهدفين نظيفين، وساهم البرازيلي لويز مورالها في قيادة فريقه الرياض للفوز بعد أن أحرز الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الثمانية عشر عجز عن صدها الحارس محمد الربيعي لتسكن الشباك كهدف أول للرياض (د: 6)، وعاد مورالها لتسديدة قذيفة أخرى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الربيعي ولكن الكرة وصلت لنواف الحبشي ليسددها في المرمى الأهلاوي كهدف ثاني للرياض (د: 87)، لينتهي اللقاء بفوز الرياض بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة، يتلقى الأهلي الخسارة الثالثة ويتجمد رصيده عند 52 نقطة متصدراً للدوري، فيما حقق الرياض الفوز الخامس عشر ووصل للنقطة 48 محتلاً المركز الثالث.

وعلى استاد المجمعة الرياضية، واصل فريق الفيصلي تعثره في الدوري بعد تعادله مع ضيفه الخلود بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم الخلود أولاً عن طريق أوليم باروس من ركلة جزاء (د: 31)، ومن ثم عادل للفيصلي ماريانو فاسكيز (د: 58)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي تعادله السادس ويصل للنقطة 39 وفي المركز السادس، كما حقق الخلود التعادل السادس ووصل للنقطة 33 وفي المركز السابع.