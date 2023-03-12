أكد النجم الشبابي هتان باهبري أن مواجهة يوم غد (الإثنين) أمام القوة الجوية العراقية لن تكون سهلة، مبينا أنهم يعرفون الفريق العراقي جيدا وسبق أن التقيا في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، «وهذه المرة نلتقي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وسنقدم ما يرضينا ويرضي الجماهير الشبابية».

وقدم باهبري الشكر والتقدير للشعب العراقي على حفاوة الاستقبال، متمنيا أن «نقدم مباراة مميزة تليق بالفريقين ونحقق النتيجة الإيجابية في لقاء الذهاب في بطولة كأس الملك للأندية العربية التي تحمل اسما غاليا علينا جميعا».