تُوِّج الفريق الفائز بالمركز الأول في ختام بطولة البلوت التي تقام ضمن فعاليات الرياض في نسختها الثالثة، وحصل الفريق الفائز على الجائزة الكبرى التي تبلغ 300 ألف، والمكون من همام زيد الحربي وحماد محمد العنزي.

وذلك بعد فوزهما في المباراة النهائية على أحمد العامري وعمر العامري من دولة الإمارات، فيما حصل الفائزون بالمركز الثاني على 200 ألف ريال، وفاز سراي الشمري ونهار الشمري بجائزة المركز الثالث التي بلغت 100 ألف ريال، وذلك بعد فوزهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واختتمت بطولة البلوت في بوليفارد رياض سيتي بمشاركة أكثر من 2000 لاعب تم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، وتعد هذه المسابقات من الفعاليات الجماهيرية التي يتم تنظيمها ضمن أنشطة تقويم الرياض المتنوعة التي تقام على مدار العام بأماكن ترفيهية متعددة في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.